Nusaybin'e spor tesisleri yapılacak Nusaybin'e spor tesisleri yapılacak.

Nusaybin'e spor tesisleri yapılacak.

Gençler ve sporcuların uzun yıllardır özlemini duyduğu spor tesisleri için çalışmalarını sürdüren Nusaybin Belediyesi, uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak projeleri hayata geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sportoto Teşkilatı ve Nusaybin Belediyesi işbirliğiyle yapılacak yarı olimpik kapalı tesisin protokülü Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Sportoto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin tarafından imzalandı.

Protokol uyarınca aynı zamanda 2 bin seyirci kapasiteli sentetik stadyum yapılacak ve Nusaybin Spor Salonunun onarımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA