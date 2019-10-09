Nusaybin'e roketin düşme anı saniye saniye kaydedildi

09.10.2019 21:14

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermileri Nusaybin'de boş bir araziye düştü. Roket mermisinin patlama anı anbean kaydedildi.

Suriye'nin Mardin sınırındaki Kamışlı kentinden atılan roket mermisi Nusaybin'de boş bir araziye düştü. Roket mermisinin patlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

KAYMAKAMLIK'TAN SINIR HATTI UYARISI YAPILDI

Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı. Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA