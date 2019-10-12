12.10.2019 12:17

Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef alıyor"

MARDİN - Suriye tarafından Nusaybin'e dün yapılan havanlı saldırının ardından bölge halkı yaşananları anlattı. Mahalleli, "Burada askeri üs ya da askeri birim yoktur. Sivil halkın yaşadığı bu bölgeye yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA