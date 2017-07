Nusaybin'deki Terör Mağdurları Sıcak Yuvalarına Kavuşacak

HALİL İBRAHİM SİNCAR / MEHMET ARİF ALTUNKAYNAK - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK üyelerinin saldırıları nedeniyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 4 bin 600 konutun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.



Yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik geçen yıl 14 Mart'ta başlatılan ve 3 Haziran 2016'da tamamlanan "Atmaca-7 Operasyonu"nun ardından huzurun tesis edildiği ilçede, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ilgili bakanlıklar ve kurumlarca başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Teröristlerin saldırısı sonucu evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.



Terörün neden olduğu konut ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından vatandaşların ihtiyaçları esas alınarak yaptığı planlama doğrultusunda hazırlanan projede, konutların yanı sıra dükkan, okul ve camiler de yer alıyor.



Projede 2+1'de 2 tip, 3+1 ve 4+1'de birer tip hazırlanan konutlardan, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Fırat, Dicle, Abdulkadir Paşa, Yenişehir, Zeynelabidin ve Kışla mahalleleri ile riskli alan ilan edilen Yakınköy, Çelikyurt ve Yıldırım mahallelerinde konutları veya iş yerleri yıkılmış olanlar hak sahibi sayılacak.



Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe, kentsel dönüşüm projesi kapsamında üretilecek her bir konut tipine ait görsellerin, ilçedeki irtibat ofisinde vatandaşlarla paylaşıldığını söyledi.



Projede 4 tip daire bulunduğunu kaydeden Ağrakçe, görselleri, kat planları ve konu ile ilgili her türlü bilginin irtibat ofisinde verildiğini bildirdi.



İrtibat ofisinde hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma sözleşmeleri yapıldığını ifade eden Mesut Ağrakçe, "Hak sahibi vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden irtibat ofisindeki uzlaşma komisyonu ile görüşerek işlemlerini sonuçlandırması gerekmektedir. Bu nedenle hak sahibi vatandaşlarımızı irtibat ofisimize davet ediyorum." diye konuştu.



Sıcak yuvaya kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyorlar



Evi yıkılan vatandaşlardan Rüstem Şayık da yapılan konutların bir an önce bitmesini beklediklerini söyledi.



Evlerinin yıkıldığını ve bir yıldan fazladır mağduriyet yaşadıklarını kaydeden Şayık, "Fırat Mahallesi'nde oturuyorduk. Evimiz vardı ve yıkıldı. Şu anda TOKİ inşaatlara başlamış. İvedilikle bu evlerin bitirilmesini ve teslim edilmesini istiyoruz." dedi.



Mehmet Salih Dağ ise kirasıyla geçindikleri 6 daire ve 4 dükkanın hasarlı olduğunu belirtti.





Ev ve iş yerlerinin az hasar gördüğünü aktaran Dağ, "Talebimiz, mağduriyetimizin giderilmesi. Az hasarlı olan evlerin tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.



"Çalışmalar gerçekten güzel gidiyor"



Seyfettin Ağırman da ilçede 6 mahallenin yeniden imar edildiğini anımsatarak, ilçenin maddi ve manevi yeniden kalkınması gerektiğini kaydetti.



TOKİ tarafından konutlar yapıldığını, çalışmaların bir yılda bitirileceğinin belirtildiğini anlatan Ağırman, "Çalışmalar gerçekten güzel gidiyor. Konutlar bir an önce bitsin istiyoruz. Çok çetin bir kış geçirdik. İnsanlarımız birbirlerini idare etti. Bir dairede 3 aile barındı. Köylerde oturanlar var. Konutların bir an önce bitirilip teslimatların yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.