Nusaybin'deki Stk'lardan Dika'ya Teşekkür Ziyareti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşları, Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Altındağ, DİKA'nın Nusaybin'e 2014 yılına kadar toplam bütçesi 5 milyon 16 bin TL olan projelere hibe desteği sağladığını söyledi. Bununla birlikte "Teknik Destek Programı" kapsamında Uygulamalı Proje Döngüsü Eğitimi, Stratejik Plan Hazırlama Hizmeti ve Eğitimi gibi çeşitli projelere ajans tarafından katkı sağlandığını ifade eden Altındağ, "Ajansımızın 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında toplam bütçesi 4 milyon 963 bin TL olan projelere yüzde 75 oranında yaklaşık 3 milyon 542 bin TL hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca Ajansımızın 'Güdümlü Proje Desteği' kapsamında toplam bütçesi 10 milyon TL olan 'Nusaybin Tekstil Kent Projesi' için çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Ziyaretin sonunda, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'a hediye takdim edildi. - MARDİN