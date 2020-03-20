Nusaybin'deki sivil toplum kuruluşlarından "evinde kal" çağrısı Nusaybin ilçesindeki sivil toplum kuruluşları, koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlara "evinde kal" çağrısı yaptı.

Nusaybin ilçesindeki sivil toplum kuruluşları, koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlara "evinde kal" çağrısı yaptı.

Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar, Ziraat, Şoförler ve Otomobilciler odaları, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Çiftçiler Derneği koronavirüs önlemleri için bir araya geldi.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, yaptığı açıklamada, vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uymalarını istedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Sağlık Bakanlığının korona virüsüne karşı başlatmış olduğu önlemlere ek olarak sosyal medyada yayılan evinde kal çağrılarına Nusaybin halkı olarak daha hassas olmanızı bekliyoruz. Bu salgının ilçede etkisini göstermemesi adına özellikle yaşlı vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece evinde kal çağrılarına uymalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA