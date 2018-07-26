Nusaybin'deki 2 Mahallede Yasak Kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki Yavruköy ve İlkadım mahallelerinden dün başlatılan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanmasıyla birlikte kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyon nedeniyle dün 03.00 itibariyle Yavruköy ve İlkadım mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, yasağın operasyonun sona ermesiyle birlikte dün saat 23.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu. - MARDİN