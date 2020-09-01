Nusaybin'de Zabıta Haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nusaybin'de Zabıta Haftası kutlandı

Nusaybin ilçesinde Zabıta Haftası dolaysıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, zabıtalara tatlı ikram etti.

Nusaybin'de Zabıta Haftası kutlandı
01.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:46

Nusaybin ilçesinde Zabıta Haftası dolaysıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, zabıtalara tatlı ikram etti.

Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Temizkan, ilçe merkezinde bulunan Zabıta Karakolunu ziyaret ikram etti.

Zabıta teşkilatın köklü bir teşkilat olduğunu, çok önemli görevler yaptığını kaydeden Temizkan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm zabıtaların de büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Dönmez Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Demet Şener Pınar Tartan Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz Enner Valencia Fernando Muslera
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Nusaybin'de Zabıta Haftası kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:49:00. #1.14#
title