Nusaybin'de Zabıta Haftası kutlandı
Nusaybin ilçesinde Zabıta Haftası dolaysıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, zabıtalara tatlı ikram etti.
01.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:46
Nusaybin ilçesinde Zabıta Haftası dolaysıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, zabıtalara tatlı ikram etti.
Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Temizkan, ilçe merkezinde bulunan Zabıta Karakolunu ziyaret ikram etti.
Zabıta teşkilatın köklü bir teşkilat olduğunu, çok önemli görevler yaptığını kaydeden Temizkan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm zabıtaların de büyük özveriyle çalıştığını belirtti.
Kaynak: AA