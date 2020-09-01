Nusaybin'de Zabıta Haftası kutlandı Nusaybin ilçesinde Zabıta Haftası dolaysıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, zabıtalara tatlı ikram etti.

Nusaybin ilçesinde Zabıta Haftası dolaysıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, zabıtalara tatlı ikram etti.

Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Temizkan, ilçe merkezinde bulunan Zabıta Karakolunu ziyaret ikram etti.

Zabıta teşkilatın köklü bir teşkilat olduğunu, çok önemli görevler yaptığını kaydeden Temizkan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm zabıtaların de büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA