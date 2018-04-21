Nusaybin'de "Yeşil Pedal" Bisiklet Grubu Kuruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda "Yeşil Pedal" bisiklet grubu kuruldu.

Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Tan ve okul öğretmenlerinden Mehmet Zeki engin başkanlığında kurulan Yeşil Pedal Bisiklet Grubu 20 kız ve 20 erkek öğrenciden oluşuyor.

Okul önünde kasklarını takan bisiklet grubu, öğretmenleri gözetiminde DSİ Piknik Barajı'na kadar bisiklet sürdü. Barajda yaklaşık bir saat kitap okuyan öğrenciler, daha sonra tekrar okullarına döndü.

Okul olarak öğrencilerin gelişimine yönelik birçok etkinlik yaptıklarını belirten Okul Müdürü Tayfur, öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmayı ve temiz bir çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin uygulamadan çok memnun kaldığını anlatan Tayfur, bisiklet ve kask temin etmeleri halinde 40 kişilik grubu daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tayfur, sürücülerin bisikletlilere karşı duyarlı olması uyarısında bulundu.