Nusaybin'de Yeni Mardin Karayoluna Palmiye Ağaçları Dikiliyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yapımı tamamlanan yeni Mardin karayounda refüje palmiye ağaçları dikiliyor.

Nusaybin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sürücülerin talepleri üzerine karayolunun süslendiği belirtilerek, "Özellikle sürücülerin şikayetçi olduğu ve yıllarca sahipsiz kalan, bakımsızlıktan neredeyse kullanılamayacak hale gelen Mardin Yolu ana bağlantı yolunda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uzun yılların ardından çalışma yüzü gören Mardin yolunda asfalt çalışmalarından sonrası ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor" denildi.

- Mardin