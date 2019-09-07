Nusaybin'de yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık

07.09.2019 15:16

Nusaybin ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık yapılıyor.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu. Çetin, Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulu Müdürü Hakkı Korkut'tan bilgi aldı.

Okuldaki derslik, kütüphane, öğretmen ve okul idaresi odalarını gezen Çetin, kayıt için okula gelen veli ve öğrencilerle sohbet etti.

Çetin, daha sonra Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulunda incelemelerde bulunarak, her okulların bu hafta içerisinde eğitim öğretim hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulunda 700, Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulunda 470 öğrencinin kayıtlı olduğunu bildiren Çetin, vatandaşların TOKİ konutlarına yerleşmesiyle öğrenci sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Fırat Mahallesinde bulunan tüm okulların eğitim öğretime hazır hale getirildiğini kaydeden Çetin, ilçenin okul binalarıyla, araç ve gerekçeleriyle, eğitim kadrosuyla 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: AA