Nusaybin'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Nusaybin'de program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Nusaybin'de program düzenlendi.

Mardin Yolu Caddesinde yaya geçidinde yapılan uygulamaya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şoförler ve Otomobilcileri Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu, trafik polisleri ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Trafik polislerince yapılan bilgilendirmeden sonra Kaymakam Yalçın, öğrencilere kırmızı düdük ve broşür dağıttı. Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti.

Kaymakam Yalçın, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Can, sürücülere broşür dağıtarak yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak