Nusaybin'de Yangın Evi Küle Dönüştürdü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara sebep oldu.



Edinilen bilgilere göre, Kantar Mahallesi'nde bulunan Tahsin Çakır'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangına ilk müdahaleyi komşular ve mahalle sakinleri yaptı. Yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN