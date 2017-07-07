Nusaybin'de Yangın 13 Kişinin Yaşadığı Evi Küle Döndürdü

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Kantar Köyü'nde 13 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.



Nusaybin İlçesi'ndeki Kantar Köyü'nde tarla işlerinde gündelik çalışan Tahsin Çakır'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangına ilk müdahaleyi Çakır'ın komşuları yaptı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın, can kaybı ve yaralamaya neden olmazken, 13 kişilik Çakır ailesininin ikamet ettiği ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle evsiz kalan Çakır ailesi geçici bir süreyle komşu ve akrabalarında kalacakları belirtildi. Çaresiz kalan aile yardım çağrısında bulundu.



- Nusaybinmardin