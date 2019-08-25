25.08.2019 12:47

Nusaybin'de yanan otomobile TOMA müdahale etti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA'nın müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 05.00 sularında İpek Yolu'ndan Nusaybin girişindeki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kazadan hemen sonra otomobilde yangın çıktı. İlçe girişindeki arama noktasında bulunan polislerin yangını görmesi üzerine bölgede hazır tutulan TOMA otomobildeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kaza yaralanan sürücü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA