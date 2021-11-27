Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 gözaltı - Haberler
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Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlar ile Mücadele ekiplerince ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinden sonra ifadeleri alınmak üzere Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Nusaybin'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceği ve uyuşturucuya geçit verilmeyeceği belirtildi. - MARDİN

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