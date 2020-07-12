Nusaybin'de uyuşturucu denetimi Mardin'in Nusaybin İlçesinde polis uyuşturucu denetimi yaptı.

Mardin'in Nusaybin İlçesinde polis uyuşturucu denetimi yaptı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, metruk bina, park ve ara sokaklarda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Şüpheli şahısların güvenlik sorgusunu ve kaba üst aramalarını yaparak vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendiren ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyması konusunda ikazda bulundu.

Kaynak: AA