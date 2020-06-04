Nusaybin'de uçurtma elektrik kesintisine neden oldu
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Nusaybin'de uçurtma elektrik kesintisine neden oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmalar, elektrik kesintilerine sebep oldu.

Nusaybin'de uçurtma elektrik kesintisine neden oldu
04.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:47

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmalar, elektrik kesintilerine sebep oldu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayasıyla evde kalan çocukların bazıları dam ve bahçelerinde uçurtma uçuruyor.

Ancak enerji iletim hatlarına katılan uçurtmalar dolayısıyla hatlarda yaşanan kopma enerji kesintisine neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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