Nusaybin'de uçurtma elektrik kesintisine neden oldu Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmalar, elektrik kesintilerine sebep oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmalar, elektrik kesintilerine sebep oldu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayasıyla evde kalan çocukların bazıları dam ve bahçelerinde uçurtma uçuruyor. Ancak enerji iletim hatlarına katılan uçurtmalar dolayısıyla hatlarda yaşanan kopma enerji kesintisine neden oldu. Kaynak: AA