Nusaybin'de Türkiye- Suriye Sınırına Dekoratif Aydınlatma

TÜRKİYE- Suriye sınırının geçtiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan çevre düzenlemesi kapsamında sınır hattı, dekoratif aydınlatmalarla süslendi.

Nusaybin ilçe merkezine bitişik olan Suriye sınır hattında, belediye tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın talimatıyla yapılan çalışmalarda, Suriye sınırının sıfır noktasından geçen cadde, sahil yolu görünümüne kavuşturuldu. Belediye ekiplerinin yaptığı çevre düzenlemesinde, yol boyu duvar örüldü. Panel çit çekilen yol, dekoratif aydınlatmalarla süslendi.

- Mardin