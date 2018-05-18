Nusaybin'de Tünel Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye istikametine doğru ilerleyen 35 metre uzunluğuna tünel tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin'in sınır güvenliği ve PYD/PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mardin 2. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasında 11 Mayıs'ta Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Kontrolü sırasında Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin Kamışlı şehir merkezi istikametine doğru zeminden 2,5 metre derinlikte, yaklaşık 60 santimetre çapında ve 35 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildiği kaydedilen açıklamada, tünelin hazır beton ile kapatılarak kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.