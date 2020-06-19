Nusaybin'de tüm okullar LGS'ye hazır Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğünde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğünde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, ilçede 28 sınav merkezinde 2 bin 970 öğrencinin sınava gireceğini bildirdi.

LGS'nin yapılacağı sınav merkezleri ve salonlarının Nusaybin Belediyesi desteğiyle yıkanıp dezenfekte edildiğini kaydeden Çetin, sınav için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Velilerin akşam erkenden öğrencileri yatırması ve sabah mutlaka kahvaltı yaptırmasını isteyen Çetin, maskesiz evden çıkmalarına izin verilmemesini istedi.

Öğrencilerin ve görevlilerin sağlığı için velilerin okul bahçesine alınmayacağını aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Sevgili öğrenciler, maskesiz evden çıkmayın, okul girişlerinde görevli arkadaşlarımız sizlere yeni maskeler vereceklerdir. Okul giriş çıkışlarında el dezenfekteleri bulunacak, mutlaka onları kullanın. Arkadaşlarınızla oyun oynamayı, yakın olmayı özlemişsiniz biliyoruz ama ne olursunuz yarın için buna bir kez daha sabredelim. İnşallah başarılı bir sınav olacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA