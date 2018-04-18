Nusaybin'de Tren Seferlerinin Tekrar Yapılması Çağrısı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tren seferlerinin tekrar başlaması için basın açıklaması yapıldı.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Sulama Birliği yöneticileri ile nakliye çalışanları Nusaybin Tren Garında bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Topluluk adına basın açıklamasını yapan Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, 6-7 Ekim olayları sonrası Nusaybin Demiryoluna gelen tren seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Tren seferlerinin tekrardan başlaması çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Nusaybin Demiryolumuz yaklaşık 5 yıldır, 6-7 Ekim olaylarından beri kapalı. İlçemizde fabrika yok, tek geçim kaynağımız demiryolu ve sınır kapısıdır. Hem sınır kapısı hem de demiryolunun kapalı olması ilçe esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Nusaybin halkı olarak hem devletimizden hem de hükümetimizden acilen tren seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Nusaybin'de artık huzur var, güvenlik sorunu kesinlikle yoktur. İnsanlarımız işsiz durumda, tren seferleri başladığı takdirde en az bin aileye ekmek kapısı olacaktır. Devlet büyüklerimizden çağrımıza bir an önce kulak verilmesini talep ediyoruz. Nusaybin'de bulunan tüm STK'lar olarak bu girişimi Ankara'ya taşıyacağız."