Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Muzaffer Çakır (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Odabaşı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Çakır ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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