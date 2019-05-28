Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü

Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Odabaşı Mahallesi'nde Muzaffer Çakır (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör kaza yaptı. Kazada sürücü Çakır ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muzaffer Çakır'ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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