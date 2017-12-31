Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin- Midyat kara yolunun 10. kilometresinde Abdulselam Akıncı yönetimindeki 35 DC 3195 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan Akıncı ile araçtaki bebek ve kadın, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.