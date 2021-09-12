NUSAYBİN'DE TRAFİK KAZASI: 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza bu akşam saat 20.40 sıralarında Nusaybin Abdülkadir Paşa Mahallesi Çağ çağ caddesi üzeri alt geçit girişinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve araç plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve İtfaiye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili Trafik ekipleri inceleme başlattı.