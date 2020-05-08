Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı
08.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:14
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaplan idaresindeki 27 Z 5069 plakalı tır Yolbilen Mahallesi mevkisinde önünde seyir halindeki plakası sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Kaplan 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA