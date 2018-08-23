Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçen İpekyolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahallesi mevkiinde İpekyolu üzerinde Ayhan Yörük yönetimindeki motosiklet ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MARDİN