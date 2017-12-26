Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Nusaybin–Mardin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 KK 4590 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Yeni Mahalle Karakolu'nun beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü için 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı A.Y. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN