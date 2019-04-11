Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Girmeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Cizre yolunda iki araç kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliği alırken itfaiye ekipleri olay yerinde araç içinde sıkışanları kesici yardımı ile çıkararak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Celile Taş'ın öldüğü belirlendi. Yaralı M.S.T ile henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA