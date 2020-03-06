06.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:48

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Şehir içi kooperatifine gelen Sağlık Daire Başkanlığı personeli tüm araçların içini ve dışını dezenfekte etti.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'deki toplu taşıma araçlarının halk sağlığı açısından zararlı mikroplara karşı dezenfekte edildiği bildirildi.

Kaynak: AA