Nusaybin'de TOKİ'nin 7. Etap Kuraları Çekilecek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yapımı bitme aşamasına gelen TOKİ konutlarında 7. etap kuralarının çekileceği açıklandı.

Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fırat Mahallesi'nde bulunan ve etap 7 olarak bilinen bölgede bulunan 476 mesken, 12 ticari iş yeri ve 8 kapıcı dairesi kurasının 12 Şubat 2019 Salı Günü Saat 10.00'da Mitanni Kültür Merkezi'nde çekileceği belirtildi.

Duyuruda, etap 7 içerisinde yer alan ve henüz sözleşmesini yapmayan vatandaşların kurada yer alabilmeleri için Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerektiği vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İHA