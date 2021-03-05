Nusaybin'de tırın otomobile çapşması sonucu bir kişi yaralandı
05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:32
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ALJ 39 plakalı tır, Nusaybin-Kızıltepe uluslararası İpekyolu, Nusaybin Devlet Hastanesi mevkisinde sürücüsü tespit edilemeyen 09 FB 783 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralı, 112 Acil servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz