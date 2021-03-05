Nusaybin'de tırın otomobile çapşması sonucu bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nusaybin'de tırın otomobile çapşması sonucu bir kişi yaralandı

05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:32
Nusaybin'de tırın otomobile çapşması sonucu bir kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ALJ 39 plakalı tır, Nusaybin-Kızıltepe uluslararası İpekyolu, Nusaybin Devlet Hastanesi mevkisinde sürücüsü tespit edilemeyen 09 FB 783 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Yaralı, 112 Acil servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Lady Gaga Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin'de tırın otomobile çapşması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:33:33. #1.14#
title