Nusaybin'de tır ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nusaybin'de tır ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nusaybin'de tır ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İpekyolu Mahallesi'ndeki Midyat Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYA 15 plakalı tır, ara yoldan çıktığı ileri sürülen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 14 yaşındaki Davut Turan ve beraberindeki bir çocuk yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada tırın arka tekerlerinin üstünden geçtiği Davut Turan kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati faciayı önledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title