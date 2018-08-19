Nusaybin'de Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre karayolunda Gökhan Kösen yönetimindeki 27 J 4173 plakalı kömür yüklü tır, Nusaybin Sınır Kapısı mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Kösen yaralandı, araçta bulunan Abdulhakim Demir (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı Kösen, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.