Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda 9. etabın kura çekiminin yapılacağı bildirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda 9. etabın kura çekiminin yapılacağı bildirildi.
Kentsel Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta saat 10.30'da Halk Eğitimi Merkezinde Abdulkadir Paşa Mahallesine düşen 9. etabın konut ve iş yerleri kurasının çekileceği belirtildi.
Hak sahiplerinin belirtilen saatte Halk Eğitimi Merkezinde olmaları gerektiği aktarılan açıklamada, 9. etapta toplam 542 mesken ve 72 iş yerinin bulunduğu kaydedildi.