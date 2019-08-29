Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerleri
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerlerinin 9. etap kura çekimi yapıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerlerinin 9. etap kura çekimi yapıldı.
Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kentsel Dönüşüm Ofisi sorumlusu Sercan Barut, hak sahiplerine konutlarla ilgili bilgi verdi.
Bilgilendirmenin ardından gerçekleştirilen kura ile Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde 4+1, 3+1, 2+1 dairelerden oluşan 542 mesken ve 72 iş yerinin hak sahipleri belirlendi.