Nusaybin'de Terör Mağdurları İçin Yapılan Konutların İlk Kurası Çekildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapımı tamamlanan 342 konut ve 36 ticari iş yerinin kurası çekildi.

Mitanni Kültür Merkezinde yapılan hak sahipleri kura çekilişine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Dairesinde Başkanı Mehmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç Özel ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yaman, konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Nusaybin'in inşa ve ihya projesiyle tekrar ayağa kaldırıldığını kaydeden Yaman, "Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanımız gerekli talimatları verdiler. Hep beraber sizlere sıkıntı yaşatmadan, bu yaşanan travmayı nasıl çözeceğimizi STK başkanlarıyla tartıştık" dedi.

"5 bin konutu bitirdik"

Daha sonra işe koyulduklarını ve modern bir kent inşa ettiklerini ifade eden Yaman, "Tamam, siz iyi niyetle seçiyorsunuz ama işi bilmeyen seçtiğiniz kişiler, sadece terörle uğraşıyorlar. Size sıkıntı veriyorlar, sizin, çocuklarınızın, akrabalarınızın yaşadığı sıkıntıları gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümet bu sıkıntıyı kısa süre içerisinde çözdü. Bu sıkıntıları yaşan illerin içerisinde en hızlı çalışanlar burasıdır ve yaklaşık 5 bin konutu Allah'a şükür bitirdik. Sizin istek ve arzularınıza hitap eden yapılar inşallah kısa sürede sizlere verilmiş olacaktır" diye konuştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak da görevlendirildiğini hatırlatan Vali Yaman, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin seçtiği ama sizlere hizmet vermeyen insanların şehre vermiş olduğu sıkıntılar yüzünden Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri görevlendirdi. Sizlerin arzusu ve isteği ile size hizmet etmeye çalışıyoruz. Büyükşehir olarak bütün altyapıyı şu anda biz yapıyoruz. Önümüz seçim, seçimde sizlere hizmet eden şahısları seçerseniz inşallah aynı şekilde yüzünüz gülerek hayatınız devam edecek."

"Mardin'de huzur oluştu"

Mardin'de yapılan terör operasyonlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yaman, şunları söyledi:

"Mardin'de yapılan bu çalışmalar, terörle mücadelemiz, sizin evlatlarınıza bu zulmü yapan terör örgütünün Mardin'deki sorumlularını tek tek ele geçirmemiz nedeniyle Mardin'de bir huzur oluştu. Şu anda 3 milyonun üzerinde turist Mardin'i görmek için geliyor. Bunların bir kısmı da Nusaybin'e geliyor. Burada oteller de açılıyor esnafın yüzü, sizin yüzleriniz gülecek. Hem iş, istihdam alanı olacak hem de hayatınız daha konforlu hale gelecek. Bu çalışmaların talimatını veren ve takip eden cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."

Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ise geçmiş dönemlere bakıldığından Nusaybin'in bir ticaret merkezi, kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi. Nusaybin'in insanıyla cıvıl cıvıl, daha eskilere gidildiğinde ise Nusaybin'in bir metropol kenti kadar güzel ve şen olduğunu ifade eden Kılıç, "Özellikle çukur siyaseti döneminde Nusaybin'i talan ettiler, Nusaybin'i yaktılar ve Nusaybin halkına eziyet ettiler. Çukur siyasetinden sonran Nusaybin'e geldiğimde inancınız olsun gözyaşlarıma hakim olamadım. Biz Nusaybin'de yeniden bir inşa hareketi başlatırken lütfen bu son iki yıl içerisinde hükümetimizin, kayyumlarımızın yaptığı hizmetleri göz önünde bulundurarak, geleceğimize yönelik, çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için sizlerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra TOKİ tarafından Fırat Mahallesi 4. etapta yapılan 342 konut ve 36 ticari iş yeri için kura çekildi. - MARDİN

Kaynak: İHA