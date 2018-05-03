Nusaybin'de Taşkın Mağduru Esnaf Yardım Bekliyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde geçen hafta iki kez patlayan su borusu nedeniyle, iş yerleri su altında kalan esnaf, zararlarının ödenmesini istedi.

Nusaybin'in İpekyolu Mahallesi'nde Mardin merkez ve Kızıltepe ilçelerine giden ana su borusu, elektrik firmasının kazı çalışması sırasında patladı. İş makinesinin temasıyla kırılan borudan fışkıran su nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

İş yerlerindeki ürünler ve malzemeler kullanılamaz hale gelen esnaf, zararlarının giderilmesini istedi. Bugüne kadar kimsenin kendilerini aramadığını ve zararlarının giderilmediğini belirten oto yıkamacı Necat Arasan; "Patlayan su borusundan fışkıran su cadde ve sokakları göle çevirirken, bizim iş yerimizin yarısı su doldu. 3 gün sonra onarılan boru yeniden patlayınca, iş yerimiz ikinci kez su altında kaldı. Yıkama makinemiz, dinamolarına su girmesi nedeniyle çalışmıyor. 15 bin lira zararım oldu. Bugüne kadar hiç kimse zararımızı sormadı. Sadece ben değil bu çevredeki tüm komşularımın zararı var. Yetkililerden bir an önce zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

- Mardin