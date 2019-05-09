Nusaybin'de Tanker ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Nusaybin-Cizre kara yolunda Saim Akpulat (39) yönetimindeki 06 DGV 72 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Söğütlü Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Kahraman yönetimindeki 06 DS 4082 plakalı tırla çarpıştı.
Sürücü Akpulat sıkıştığı araçta hayatını kaybetti, tır sürücüsü Kahraman yaralandı.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kahraman 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Akpulat'ın cesedi ise Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla sıkıştığı araçtan çıkarılarak Nusaybin Devlet Hastanesine gönderildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.