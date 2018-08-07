Nusaybin'de Takla Atan Otomobil Alev Aldı: 3 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nda bir aracın takla atarak alev alması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçe merkezinden geçen uluslararası İpek Yolu'nda seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 ND 117 plakalı otomobil, polis lojmanları önünden geçtiği esnada, belirlenemeyen bir sebep ile takla atarak alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin alev aldığını gören elektrik şirketinde görevli özel güvenlik personeli, araca, yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından araçta bulunan 1'i çocuk 3 yaralı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Mardin