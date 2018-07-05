Nusaybin'de Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan şüpheli çanta fünye ile imha edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan şüpheli çanta fünye ile imha edildi.
İlçe merkezinde bulunan Demokrasi Parkı'nda bir ağacın altında bulunan şüpheli çanta vatandaşlar tarafından polise bildirildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, parkı boşaltarak çevre güvenliğini aldı.
Daha sonra polis patlayıcı uzmanları tarafından çantaya fünye bağlanarak imha edildi.
Çantada giyim eşyası çıktığı öğrenildi.
Çantanın bulunduğu bölgede yapılan incelemelerden sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.