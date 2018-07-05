Nusaybin'de Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Nusaybin'de Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan şüpheli çanta fünye ile imha edildi.

Nusaybin'de Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan şüpheli çanta fünye ile imha edildi.


İlçe merkezinde bulunan Demokrasi Parkı'nda bir ağacın altında bulunan şüpheli çanta vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, parkı boşaltarak çevre güvenliğini aldı.

Daha sonra polis patlayıcı uzmanları tarafından çantaya fünye bağlanarak imha edildi.

Çantada giyim eşyası çıktığı öğrenildi.


Çantanın bulunduğu bölgede yapılan incelemelerden sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.

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