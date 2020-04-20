Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
20.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:14
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesi yakınından geçen sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar bir kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibi, kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.
Kaynak: AA