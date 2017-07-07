Nusaybin'de Su Tankerinin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde su tankerinin çarptığı bisikletli, 8 yaşındaki Z.B. yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Nusaybin İlçesi Yenituran Mahallesi Çağlayan Sokak girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen su tankeri, sokağa giriş yaparken Z.B.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, tankerin arka tekerleklerinin arasında kalan Z.B., yaralandı. Çevredekiler tarafından kurtarılan Z.B., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis tarafından gözaltına alınan tanker şoförü, emniyete götürüldü.



- Nusaybin