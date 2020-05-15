Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler kamerada
Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler kamerada Mardin'in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları kameralara yansıdı.
15.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:09
Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler kamerada
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları kameralara yansıdı.
Nusaybin ilçesinde, kısıtlamanın kalktığı 11.00 -15.00 saatlerinde sokağa çıkan gençlerin sosyal mesafeyle futbol oynadığı anlar kameralara yansıdı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlere maç bitiminde maske ve eldiven dağıtarak sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA