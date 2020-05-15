Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler mobeselere yansıdı
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Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler mobeselere yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları mobese kameralarına yansıdı.

Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler mobeselere yansıdı
15.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:58

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları mobese kameralarına yansıdı.

Nusaybin ilçesinde,kısıtlamanın kalktığı 11.00 -15.00 saatlerinde sokağa çıkan gençlerin sosyal mesafeyle futbol oynadığı anlar mobese kameralarına yansıdı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlere maç bitiminde maske ve eldiven dağıtarak sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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