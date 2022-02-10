Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Terfa Zan'a ait 30 tavuk ve ördek, sokak köpeklerinin saldırısında öldü. Zan, her gün köpek saldırısı korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Olay, Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Terfa Zan'a ait 30 tavuk ve ördek, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldü. Hayvanlarını kaybeden ve her gün köpeklerin, çocuklarına saldıracağı korkusuyla yaşadıklarını söyleyen Zan, Dün evin önüne çıkan tavuklarımıza ve ördeklerimize yaklaşık 20 köpek saldırdı. 30 ördek ve tavuğumuz öldü. Şikayet için çarşıya gideceğim sırada çocuklarımın köpeklerin saldırısına uğramamaları için evin kapısını da korkudan kilitledim. Belediyeye şikayette bulundum. Yetkililerden bir an önce bu köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmesini istiyorum dedi.