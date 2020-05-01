Nusaybin'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bu hafta 3 gün olarak uygulanıyor.

Fırın ve tatlıcıların açık olduğu Nusaybin'de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Zaman zaman Türkçe ve Kürtçe anons yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara idari para cezası verileceği uyarısı yapılıyor.

Kaynak: AA