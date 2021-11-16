Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 1 kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

 Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title