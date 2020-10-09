Nusaybin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti
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Nusaybin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

09.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:05
Nusaybin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Yeşilkent Mahallesi Çağ Çağ Deresi civarında meydana geldi. Eşref Şahin, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in cenazesi yapılan ilk otopsiden sonra Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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